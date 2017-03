Täter von Herne veröffentlichte laut Polizei Video im Darknet

Herne Der mutmaßliche Mörder eines neunjährigen Jungen in Herne hat sich im Internet mit seiner Tat gebrüstet. Der Verdächtige habe ein Video im sogenannten Darknet veröffentlicht, so die Polizei. Ein Nutzer des Darknets, der den Verdächtigen kennt, habe das Video gesehen und die Polizei informiert, die wenig später die Leiche des Neunjährigen im Keller eines Hauses in Herne fand. Ob das Video die Tat zeigt oder etwas Anderes zu sehen ist, blieb zunächst offen. Der Junge wurde nach Polizeiangaben erstochen.

