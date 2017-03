„Gefährlicher Gegenstand“: Bahnhof Potsdam geräumt

Die Polizei hat am Dienstag den Hauptbahnhof in Potsdam geräumt. Hintergrund sei die Suche nach einem gefährlichen Gegenstand, teilte die zuständige Bundespolizeidirektion in Berlin mit.Polizei Brandenburg twittert über Einsatz am Potsdamer HauptbahnhofDer Bahnverkehr halte derzeit nicht am...