Behörden stellen mehr als 300 Kilo Elfenbein sicher Die Behörden in Thailand haben mehr als 300 Kilogramm Elfenbein sichergestellt. Ein Mann aus Gambia sei wegen des Verdachtes auf Schmuggel festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war das Elfenbein in 15 Kisten verpackt und als "Steine" deklariert. Der Wert betrage etwa 500.000 US-Dollar, sagte eine Vertreter der Zollbehörde: Nach eigenen Angaben hat der thailändische Zoll seit 2016 10 Fälle von Elfenbeinschmuggel aufgedeckt, mit einem Gesamtwert von mehr als 2,5 Millionen US-Dollar.