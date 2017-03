Bericht: Berliner Eisbären-Baby Fritz stirbt nach Leberentzündung

Das erst gut vier Monate alte Eisbärenbaby Fritz im Berliner Tierpark ist gestorben. Das teilte der Tierpark am Dienstag mit.Das Bärenjunge war zu Wochenbeginn an einer schweren Leberentzündung erkrankt, wie Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem berichtet hatte. (dpa)Mehr in Kürze.