Fünfter europäischer Erdbeobachtungssatellit gestartet Europa hat den fünften Erdbeobachtungssatellit im Rahmen seines Copernicus-Programms ins All gebracht. Der Satellit sei am Dienstag mit einer Trägerrakete vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana aus gestartet, teilte die Weltraumbehörde ESA mit. Er wird zusammen mit einem baugleichen Satelliten Bilder und Daten liefern, die effizientere Verfahren in der Landwirtschaft, die Überwachung von Wäldern, die Erfassung von Umweltverschmutzungen in Seen und Küstengewässern sowie die Erstellung von Karten für das Katastrophenmanagement liefern. In den kommenden Monaten sollen zwei weitere Satelliten ins All gebracht werden. Das Copernicus-Projekt ist laut ESA das bisher ambitionierteste Observationsprogramm. Die Europäische Union und die ESA haben dafür mehr als acht Milliarden Euro bis 2020 bereitgestellt.