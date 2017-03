Merkel klärt ihr Verhältnis zu Spinat Moderator Kai Pflaume ist ja eher für die Unterhaltungs-Formate im TV bekannt. Bei einem politischen Termin in Berlin entlockte der Moderator Bundeskanzlerin Angela Merkel ein paar private Details. Kai Pflaume: "Ich habe immer das Gefühl Sie sind dauernd unterwegs. Und haben natürlich auch Verpflichtungen im Ausland, im Inland, jeder will ja etwas von Ihnen. Wie bewältigt man so etwas. Ihr Tag hat ja auch nur 24 Stunden." Angela Merkel: "Von mir wurde gesagt, dass ich als Baby sehr gut geschlafen habe und immer gegessen habe. Vielleicht wirkt das nach." Kai Pflaume: "Vielleicht ist es das." Angela Merkel: "Außer Spinat." Kai Pflaume: "Wie halten Sie es heute mit dem Spinat. Ich war auch ein sehr sparsamer Esser, Salami, Leberwurst, Kotelett, Schnitzel, keine Butter, kein Käse, kein Gemüse." Angela Merkel: "Heute hat sich mein Verhältnis zum Spinat geklärt."