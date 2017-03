1 / 20

Das sind die besten Bilder des Tages

Donnerstag, 9. März: Buntes Pulver allüberall: Mit dem Farbenfest Holi begrüßen die Menschen in Indien den Frühling. Sie bewerfen sich mit farbigem Pulver und auch Süßigkeiten. Das Fest beginnt in Indien eigentlich erst kommende Woche. Aber in einigen Städten feiern die Leute schon ein paar Tage vorher.

Foto: REUTERS