Einer trage des anderen Last Die Partnerin auf Händen tragen, reicht manchmal nicht aus: Hier bei den Meisterschaften im Tragen der Partnerin im englischen Dorking schleppten die meisten ihre Frau verkehrtherum auf der Schulter. Das scheint die beste Position für den fast 400 Meter langen Kurs. Hindernisse und Rutschigkeit erschwerten die Rennstrecke auch diesmal wieder. Den Sieg trugen die Waliser Jack McKendrick und Kirsty Jones davon: O-Ton: "Toll, ja, meine Beine sind explodiert, aber ich bin gut drauf. Noch etwas fertig. Wie der Kurs heute war? Ziemlich schlüpfrig, aber ich konnte es am Ende zu meinem Vorteil nutzen! Was uns den Vorteil brachte? Ich weiß nicht genau. Kirsty hat mir ständig ihren Helm in den Rücken gedrückt, das hat mich wohl angespornt!" Als Letzte kamen Kieran Hughes und Tracy Adler ins Ziel: "Wir haben es nach Art der Schildkröte gemacht. Es war sehr glatt, und die Hindernisse waren schwierig, weil ich kurze Beine habe - aber viel Spaß!" Die Frauen, die getragen wurden, mussten mindestens fünfzig Kilogramm wiegen. Und am Ende gab es ein Fass Bier für die Sieger, bei dieser zehnten Auflage dieses offenbar tragfähigen Sportes.