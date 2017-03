Laternen, Trommler und Piccolo-Spieler läuten Basler Fasnacht ein

Basel Um punkt 4.00 Uhr hat in Basel am Morgen die dreitägige "Fasnacht" begonnen. "Morgestraich! Vorwärts, marsch!" - war wie immer der Auftakt für tausende Trommler, Piccolospieler und Laternenträger, sich in Bewegung zu setzen. In der Innenstadt waren zuvor die 3000 Straßenlaternen auf einen Schlag ausgegangen, ebenso blieben die Schaufenster dunkel. Der Auftakt endet bei Sonnenaufgang mit traditioneller Mehlsuppe sowie Zwiebel- und Käsewähe, dem Dreigestirn der Basler Fasnacht.

