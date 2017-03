Leiche der ermordeten Geisel auf Philippinen geborgen

Das Boot des entführten und später ermordeten deutschen Seglers in philippinischen Gewässern. Foto: dpa

Manila (dpa) – Die Leiche des vergangene Woche von Islamisten auf den Philippinen enthaupteten deutschen Seglers ist geborgen worden. Soldaten hätten die Überreste in einem Dorf nahe der Stadt Indanan auf der Insel Jolo gefunden, sagte Kommandeur Cirilito Sobejana.

Der Tote sei in die Leichenhalle eines Militärkrankenhauses gebracht worden. Der 70-jährige Mann war am vergangenen Sonntag durch die Terrorgruppe Abu Sayyaf auf der Insel Jolo enthauptet worden, der Hochburg der Islamisten. Der Segler war Anfang November zusammen mit seiner Lebensgefährtin überfallen worden, als das Paar in den Gewässern zwischen den Philippinen und Malaysia unterwegs war. Die 59 Jahre alte Frau wurde damals schon erschossen.