Müllsammler finden Babyleiche in einer Plastiktüte

Knesebeck Müllsammler haben in Niedersachsen die Leiche eines männlichen Säuglings gefunden. Im Rahmen einer groß angelegten Müllsammelaktion entdeckten sie auf einem Komposthaufen unweit der Kreisstraße 29 eine Plastiktüte in der sich das tote Baby befand. Der Leichnam wurde am Abend obduziert. Die Ermittler erhoffen sich davon unter anderem Hinweise zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache. Hinweise auf die Eltern des Kindes gebe es ebenfalls nicht, unklar sei auch, wer das Kind abgelegt habe, teilte die Polizei mit.