Aschersleben Hinter einem Supermarkt in Aschersleben in Sachsen-Anhalt ist ein Toter gefunden worden. Die Verletzungen ließen auf ein Tötungsdelikt schließen, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität des Mannes ist noch unklar, Details zu den Umständen seines Todes ebenso. Der leblose Mann wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Vormittag im Zuliefer-Bereich des Supermarkts gefunden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder