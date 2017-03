Nathalie Portman zum zweiten Mal Mutter Bei der Oscar-Zeremonie fehlte eine der bekanntesten Hollywood-Schauspielerinnen und das mit guten Grund: Nathalie Portman ist Tage vor den Oscars zum zweiten Mal Mutter geworden, teilte ein Sprecher der Schauspielerin mit. Ihre Tochter Amalia sei bereits am 22. Februar geboren worden, Mutter und Baby seien glücklich und gesund, sagte der Sprecher laut der Zeitschrift "People" weiter. Portman und ihr Ehemann Benjamin Millepied, der als Tänzer und Choreograph arbeitet, haben einen gemeinsamen fünfjährigen Sohn. Die beiden sind seit 2012 verheiratet. Portman war für den diesjährigen Oscars als Beste Schauspielerin für ihre Rolle als ehemalige US-amerikanische First Lady Jacqueline Kennedy in dem Film "Jackie" nominiert.