Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Wohnhausbrand

Mannheim Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim ist in der Nacht ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Details zu deren Identität nannte die Polizei am Morgen nicht. Auch die Ursache für das Feuer sei noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher. Die Leiche wurde von Feuerwehrleuten im dritten Stock des Gebäudes entdeckt. Dort war nach Erkenntnissen der Einsatzkräfte auch der Brand ausgebrochen. Feuerwehrleute löschten noch bis in die Morgenstunden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder