First Lady besucht Kinder im Krankenhaus Öffentlicher Auftritt der First Lady Melania Trump am Donnerstag. Trump besuchte dafür die pädiatrische Abteilung des New Yorker Presbyterian Hospital. In dem Krankenhaus las sie Kindern aus einem Buch vor. Titel der Geschichte des Autors Dr. Seuss war "Oh, The Places You'll Go!". Auf Deutsch erschien das Buch unter dem Titel "Wie schön! So viel wirst du sehn!" Anlass war der nationale Lese-Tag in den USA. Hinzu kam, dass der 2. März auch der Geburtstag des 1991 verstorbenen Kinderbuchautors ist. Er wäre in diesem Jahr 113 Jahre alt geworden. Seine Bücher wurden in über 20 Sprachen übersetzt. Melania Trump sagte bei ihrem Besuch in dem New Yorker Krankenhaus, dass sie die Kinder zum Lesen anregen wollte und dass sie darüber nachdenken sollen, was sie mal im Leben erreichen wollen.