Bilder der Woche (HINWEIS: DIESER BERICHT ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT.) Deniz Yücel - Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten gefordert Karneval - Hunderttausende feiern in Rio de Janeiro Karneval - Köln Karneval - Mainz Politischer Aschermittwoch - Ätzen gegen politische Konkurrenten bei Festzeltstimmung Frankreich - Krawallen bei Demonstrationen gegen Marine Le Pen Irak - Zivilisten fliehen aus Kampfgebieten in Mossul Brasilien - Großbrand zerstört Dutzende Häuser in Sao Paulo Peru - Erdrutsch nach heftigen Regenfällen Italien - Vulkan Ätna zeigt sich aktiv