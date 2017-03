Tote bei Lawinenunglück in den italienischen Alpen Die italienischen Rettungskräfte versuchten sich am Donnerstag ein Bild aus der Luft davon zu machen, welches Ausmaß das jüngste Lawinen-Unglück in den Alpen gehabt hat. Bei Courmayeur südlich des Montblancs hatte sich ein Schneebrett gelöst. Die Lawine hatte mehrere Alpinisten erfasst. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden mindestens drei Menschen getötet, eines der Opfer soll aus Deutschland kommen. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben. Daniele Ollier von der italienischen Finanzpolizei: "Es war wie ein Schlachtfeld. Die Menschen haben in unterschiedlichen Sprachen geschrien, das ganze war sehr unübersichtlich. Wir hatten noch nicht viel Zeit mit den Leuten zu sprechen, um herauszufinden, ob jemand vermisst wird." Nach der ersten Lawine sei nicht weit davon eine zweite Lawine abgegangen, berichtete die Bergwacht. Dabei sei aber niemand verletzt worden. In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrere tödliche Unglücke in der beliebten Wintersportregion an der französischen Grenze gegeben.