Straßenschlachten in Honduras Gewaltätige Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Demonstranten in der Hauptstadt von Honduras, Tegucigalpa. Anlass war eine Demonstration anlässlich des Jahrestages der Ermordung der preisgekrönten Umwelt-Aktivistin Berta Caceres. Die 43-jährige war am 3. März 2016 in ihrem Haus von mehreren Maskierten erschossen worden. Sie hatte gegen ein Staudammprojekt im Nordwesten des Landes gekämpft. Die Polizei hatte im Zusammenhang mit der Tat zwar sechs Menschen verhaftet, viele Menschen in Honduras werfen der Regierung jedoch vor, den Fall nicht ernsthaft zu verfolgen. Die Demonstranten warfen Steine, die Polizei setzte Tränengas ein. Meldungen über Verhaftungen oder Verletzte gab es zunächst nicht. Die Lage in dem mittelamerikanischen Land ist seit längerer Zeit angespannt. Menschenrechtsgruppen werfen der politischen und wirtschaftlichen Elite vor, den Mord an zahlreichen Menschen in Auftrag gegeben zu haben, die sich gegen Umweltzerstörung und Landraub eingesetzt haben.