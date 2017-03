Hula Hoop der Extraklasse Kürzlich hat Brookelynn Bley eine junge Frau aus Chicago dieses Video auf ihren Instagram Account hochgeladen. Und seitdem durfte sie sich über Tausende neue Fans und Follower freuen. Nach eigenen Angaben hat sich das Video, das sie in einer freien Minute am Flughafen Miami gedreht hat, dermaßen weit verbreitet, dass sie sogar bereits auf der Straßen von fremden Menschen angesprochen wird. Kein Wunder, wenn man diese Aufnahmen bestaunt. Denn unter vollem Körpereinsatz zeigt Brookelynn Bley, was so alles mit einem Hula Hoop Reifen möglich ist. Optisch besonders interessant ist auch ihr Experiment mit einem leuchtenden Ring. Und vermutlich fragen sich schon jetzt viele ihrer Fans, was sich die Akrobatin als nächstes wohl ausdenken wird.