Kampf gegen Strahlen und Atommüll in Fukushima Rund sechs Jahre nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima sind auf der Anlage täglich Arbeiter dabei, die Folgen des Super-Gaus vom 11. März 2011 zu beseitigen. Das Ziel: Der Atommüll in den zerstörten Meilern soll beseitigt und die Anlage stillgelegt werden. Doch die Arbeiten gestalten sich schwierig. Von Robotern kürzlich in einem der zerstörten Reaktoren gemessene Werte waren so hoch, dass selbst die Roboter-Technik versagte. Dennoch ist die Betreiberfirma Tepco optimistisch, dass Roboter bei dem Rückbau der Anlage eine wichtige Rolle spielen werden. Bis zum Sommer solle dazu ein Plan entwickelt werden, sagt der für die Stilllegung des Anlage zuständige Manager Naohiro Masuda. "Ich denke, es gib einen wesentlichen Unterschied zwischen Tschernobyl und Fukushima. In Fukushima arbeiten täglich zahlreiche Menschen. Deshalb glauben wird, dass wir es schaffen werden, die Anlage in den nächsten 30 bis 40 Jahren stillzulegen." Wegen der Strahlenbelastung im Umkreis der Atommeiler können noch heute mehr als 70 000 Menschen nicht in ihre früheren Häuser zurückkehren. Erst kürzlich hatte Japans Regierung allerdings erklärt, die Evakuierung eines nahe gelegenen Dorfes aufheben zu wollen. Unweltschützer kritisieren, dass es dort weiter hohe Strahlenrisiken gebe.