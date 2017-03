Atlas 5 Rakete erfolgreich gestartet Der Countdown läuft für diese Atlas 5 Rakete der United Launch Alliance, abgekürzt ULA. Am Mittwoch startete sie erfolgreich bei guten Bedingungen in Kalifornien vom Militärstützpunkt der Air Force Vandenberg. An Bord trug sie einen Aufklärungssatelliten der Armee. Die Mission ist Teil eines militärischen Satellitenprogramms. Nach Angaben der United Launch Alliance war es bereits ihr insgesamt siebzigster erfolgreicher Raketenstart.