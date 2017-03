Tatverdächtiger nach Brandenburger Gewalttat in Psychiatrie

Jan G., der am Dienstag seine 79 Jahre alte Großmutter und zwei Polizisten in Brandenburg vermutlich im Drogenrausch getötet hat, saß bereits als Minderjähriger eine Jugendstrafe in der Justizvollzugsanstalt Wriezen ab. Er war den Strafbehörden auch bereits seit Monaten als psychisch auffällig...