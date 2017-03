Dutzende Tote und Verletzte bei Taliban-Attacken in Kabul In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Mittwoch bei Anschlägen von Taliban-Kämpfern nach Angaben aus Sicherheitskreisen mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Die radikalislamischen Extremisten bekannten sich zu den Angriffen auf eine Polizeibehörde und ein Büro des afghanischen Geheimdienstes. Die Anschläge ereigneten sich in mindestens zwei Stadtteilen der afghanischen Hauptstadt, hieß es in den Sicherheitskreisen. Ein Bäcker, der in der Nähe von einem der zwei Tatorte gearbeitet hatte, berichtet, was er erleben musste: "Es gab eine starke Explosion hier und danach Schusswechsel, der noch immer anhält. Viele Krankenwagen sind hergekommen und wie man sehen kann, ist auch unsere Bäckerei durch die Detonation beschädigt worden." Nach einer Explosion hätten sich Angreifer in dem Polizeigebäude verschanzt und es sei zu einem mehrere Stunden dauernden Schusswechsel mit Sicherheitskräften gekommen. Ein zweiter Anschlag galt den Angaben zufolge einem im Osten Kabuls gelegenen Büro des Geheimdienstes. Ein Selbstmordattentäter habe sich in dem Gebäude in die Luft gesprengt, ein zweiter habe überwältigt werden können, sagte ein Armee-Kommandant. Die Taliban teilten mit, bei Angriffen von Polizei-, Militär- und Geheimdienstzielen habe es viele Opfer gegeben, ohne genauere Angaben zu machen. Im Land tobt seit Jahren der Konflikt zwischen den vom Westen unterstützten Regierungstruppen und den Taliban, die schätzungsweise mehr als ein Drittel des Landes beherrschen.