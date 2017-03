Saint Laurent auf der Pariser Fashion Week Etwas scheu zeigte sich der Modedesigner Anthony Vaccarello am Ende der Show am Dienstag. Kurz zuvor hatte er noch die Models im Namen der neuen Herbst/Winter Kollektion 2017/18 vom Luxus Label Saint Laurent über den recht rauen Laufsteg geschickt. Das Ambiente für eine der ersten Modenschauen im Rahmen der Paris Fashion Week wirkte, als sei hier etwas noch nicht richtig fertig geworden. Kein Wunder, denn die Show fand im Hof eines noch im Bau befindlichen Appartementblocks in Paris statt. Ein punkiger Look auch bei den Models. Verfolgt wurde die neue Mode nicht nur von Yves Saint Laurents langjährigem Partner Pierre Berge, sondern auch von der berühmten Schauspielerin Catherine Deneuve und dem Supermodel Kate Moss sowie Eva Herzigova. Das Modelabel Yves Saint Laurent wurde bereits 1961 gegründet und gilt als eins der berühmtesten Modehäuser der Welt.