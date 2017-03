Ätna zeigt sich aktiv Siziliens Vulkan Ätna konnte auch am Mittwoch dabei bestaunt werden, wie er einem Springbrunnen ähnlich, eine spektakuläre Show aus Feuer, Lava und Rauch in den Himmel schoss. Die Lavaströme begannen bereits Anfang der Woche mit einer Eruption am Südostkrater des Vulkans. Laut dem italienischen Institut für Geophysik und Vulkanologie, stellen die Ausbrüche des Ätna jedoch derzeit keine Gefahr für die Menschen dar. Der nahe gelegene Flughafen in Catania ist nicht betroffen und bleibt vorläufig voll funktionsfähig. Der Ätna ist etwa 3.330 Meter hoch und gilt als der aktivste Vulkan des Kontinents. Hunderttausende Touristen zieht es das ganze Jahr über auf die italienische Insel Sizilien und hoch auf den Ätna. Aber nicht alle haben das Glück, so magische Bilder zu sehen, wie sie sich hier zur Zeit abspielen. Die erste Dokumentation der Aktivität des Vulkans im Mittelmeer geht auf das Jahr 425 vor unserer Zeitrechnung zurück. Das letzte Mal, dass die Lava die Bevölkerung in Gefahr brachte, war Anfang der 90er Jahre. Als die Lava 1992 bis zu der Ortschaft Zafferana auf der Südostseite des Bergs vordrang.