Getötete Polizisten in Brandenburg - Verdächtiger psychisch auffällig

Frankfurt (Oder) Der 24-Jährige, der zwei Polizisten und seine Großmutter in Brandenburg getötet haben soll, war den Behörden schon seit einiger Zeit als psychisch auffällig bekannt. Mitte November 2016 musste er sich vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) unter anderem wegen Raubs, Diebstahls und Fahrens ohne Führerschein verantworten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Anklage habe in dem Prozess auf eine Unterbringung des Mannes in der geschlossenen Psychiatrie gedrängt, sagte eine Sprecherin der Behörde. Das Gericht habe aber die Maßnahme zur Bewährung ausgesetzt.