Malaysia klagt Frauen wegen Mord an Kims Halbbruder an Die beiden mutmaßlichen Attentäterinnen, die auf den älteren Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen Giftanschlag verübt haben sollen, wurden von schwer bewaffneten Polizisten am Mittwoch in Sepang aus dem Gerichtsgebäude eskortiert. Gegen sie wurde in Malaysia die Anklage wegen Mordes erhoben. Werden sie schuldig gesprochen, droht ihnen die Todesstrafe. Den zwei Frauen, einer 28-jährigen Vietnamesin und einer 25-jährigen Indonesierin, wird vorgeworfen, Kim Jong Nam am 13. Februar auf dem Internationalen Flughafen in Kuala Lumpur das Nervengift VX ins Gesicht geschmiert zu haben. Diese Bilder von Überwachungskameras am Flughafen hat Fuji TV veröffentlicht. Sie zeigen den Angriff auf Kim Jong Nam in der Abflughalle. 20 Minuten später starb er auf dem Weg ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei kam das geruchs- und geschmacklose Nervengift VX zum Einsatz, das unter die Chemiewaffenkonvention fällt. Die zwei Verdächtigen wurden wenige Tage später von der Polizei festgenommen und sagten aus, dass sie davon ausgegangen seien, an einer TV-Reality-Show teilzunehmen. Kim Jong Nam lebte mit seiner Familie in Macau unter dem Schutz der chinesischen Regierung. Er hatte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat geäußert. Südkoreanische und US-Regierungsvertreter gehen davon aus, dass der Mord von Nordkorea inszeniert wurde.