Brandenburger Landtag gedenkt getöteter Polizisten

Potsdam Nach der Tötung einer Großmutter und zweier Polizisten in Brandenburg sind noch viele Fragen offen. Was war das Motiv des 24-jährigen mutmaßlichen Täters? Stand er unter Drogen?

Mit einer Schweigeminute hat der Brandenburger Landtag der beiden Polizisten gedacht, die am Dienstag bei Beeskow in Brandenburg getötet wurden.

"Fassungslos stehen wir vor dieser Gewalttat. Aus einem ganz normalen Diensttag wurde ein Alptraum", sagte Landtagspräsidentin Britta Stark. "Die beiden Beamten wurden gezielt überfahren, von einem 24-Jährigen auf der Flucht." Der Landtag trauere mit den Angehörigen.

An vielen Polizeiautos auch jenseits der Landesgrenze wird Trauerflor zu sehen sein - in Nordrhein-Westfahlen ordnete sie der dortige Innenminister an. Zudem wehen in ganz Brandenburg die Fahnen auf halbmast.

Die Polizei wird jetzt mit Hochdruck versuchen, weitere Hintergründe der Tat zu klären. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 24-Jähriger im Landkreis Oder-Spree zuerst seine Oma getötet und auf der Flucht zwei Polizisten totgefahren. Womöglich stand der Mann unter Drogen.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in Brandenburg forderte eine harte Strafe. "Unabhängig vom genauen Tathergang fordern wir eine lückenlose Aufklärung und harte Bestrafung des Täters", erklärte Landeschef Peter Neumann. Der Fall zeige wieder einmal auf erschreckende Art und Weise die zunehmende Gewalt gegen Beamte.

Nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) waren die Beamten 49 und 52 Jahre alt. Beide hinterließen jeweils eine Ehefrau und drei Kinder.

Die Polizei war am Dienstagvormittag durch einen Notruf darauf aufmerksam gemacht worden, dass der 24-Jährige mutmaßlich unter Drogen mit dem Auto unterwegs sei. Polizeibeamte schauten nach weiteren Hinweisen im Haus der Großmutter nach und fanden die 79-Jährige tot im Bad. An einer Polizeisperre soll der Mann die beiden Polizisten mit voller Wucht umgefahren haben.