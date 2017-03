Lady Gaga springt für Beyoncé bei Coachella-Festival ein

Los Angeles Lady Gaga wird im April in Kalifornien beim Coachella-Musikfestival auftreten und damit den Platz ihrer schwangeren Kollegin Beyoncé übernehmen. Wie die Veranstalter und Lady Gaga mitteilten, soll die Sängerin am 15. und 22. April in der Wüstenstadt Indio als Headliner auf der Bühne stehen. Radiohead, Kendrick Lamar, Lorde und andere Künstler stehen ebenfalls auf dem Programm. Beyoncé machte wegen ihrer Schwangerschaft kürzlich einen Rückzieher. Anfang Februar hatte die "Queen Bey" mit sichtbarem Babybauch verkündet, dass sie und ihr Mann Jay-Z Zwillinge erwarten.

