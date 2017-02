Französischer Polizist feuert aus Versehen bei Hollande-Rede

Ein französischer Polizei-Scharfschütze hat am Rande eines Auftritts von Präsident François Hollande versehentlich einen Schuss abgefeuert und zwei Menschen verletzt. Die Verletzten seien jeweils am Bein getroffen worden, sagte der örtliche Präfekt Pierre N’Gahane am Dienstag vor Journalisten. Der...