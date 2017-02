Marktweiber-Tanz auf Viktualienmarkt Bayern liebt den Fasching und der traditionelle Tanz der Marktweiber gehört in diesem Rahmen zu den Höhepunkten in München. Die Standbesitzerinnen lassen dazu ihre Arbeit am Faschingsdienstag ruhen und tauschen ihr Arbeitsdress gegen bunte Kleider sowie extravagante Hüte. Heuer nahmen bei doch recht frischen drei Grad Celsius sowie Schneeregen immerhin 14 Marktweiber an der Veranstaltung teil. Die Zuschauer waren begeistert: "So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Ich komme aus der Nähe von Köln, wo ja auch der Karneval riesig groß gefeiert wird, aber es ist viel herzlicher, viele Einheimische hier. Also es freut mich total hier sein zu können. Super, tolle Verkleidungen, super Stimmung trotz des Wetters, also es macht echt Spaß. Es ist ganz cool." "Ich kenne es ja jetzt seit 30 Jahren und ich tanze selber gerne. Das ist mir wichtig." Insgesamt haben die Damen zehn Tänze einstudiert. Auch ein aktueller Wiesn-Hit ist meistens mit dabei. Die farbenfroh dekorierten Kostüme der Hobbytänzerinnen repräsentieren den jeweiligen Stand der Marktfrau. Der Tanz der Marktweiber geht bereits auf das 19. Jahrhundert zurück. Aber erstmals dokumentiert wurde die Veranstaltung erst 1950. An diesem Dienstag feierten die Marktweiber ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Zuvor wurde hingegen einfach an den Ständen getanzt.