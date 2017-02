1 / 9

George W. Bush malt US-Soldaten in Öl

Ex-Präsident George W. Bush verbringt seine Freizeit gern vor der Staffelei und greift zum Pinsel. Am 28. Februar erscheint sein Bildband „Portraits of Courage“ mit selbstgemalten Porträts von 98 verletzten US-Soldaten. Model stand auch Timothy John Lang. Der Lance Corporal diente von 2005 bis 2010 bei den United States Marine Corps (U.S. Marine Corps).

Foto: President George W. Bush