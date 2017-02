IS-Unterstützer in Australien festgenommen Anti-Terroreinheiten haben am Dienstag in Australien einen Mann festgenommen, der der Extremistenmiliz Islamischer Staat bei der Entwicklung von Raketentechnologie geholfen haben soll. Der in Australien geborene 42-Jährige sei ausgebildeter Elektriker, teilten die Behörden mit. Polizeieinheiten durchsuchten anschließend ein Haus in Young, einer Ortschaft etwa 270 Kilometer südwestlich von Sydney. Der Leiter der Australischen Bundespolizei, Andrew Colvin: "Wir werfen ihm vor, dass er dem IS über das Internet seine Dienste angeboten hat, um ein Laser gestütztes Warnsystem zu entwickeln, das vor Lenkwaffen der Koalitionskräfte in Irak und Syrien schützen soll. Weiterhin werfen wir ihm vor, dem IS bei der Entwicklung eigener, lasergestützter Lenkraketen geholfen zu haben." Nach Polizeiangaben ist dies der erste derartige Fall in Australien.