Großeinsatz der Polizei nach Verbot von Berliner Moschee-Verein Die Berliner Polizei hat nach dem Verbot Moscheevereins "Fussilet 33" einen Großeinsatz gestartet. In der Fussilet-Moschee in Moabit verkehrte auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Amri. Etwa 460 Polizisten durchsuchten Wohnungen, zwei Firmenanschriften sowie sechs Hafträume in den Justizvollzugsanstalten Moabit und Tegel, teilte die Polizei am Dienstag mit. Insgesamt sei der Einsatz an 24 Orten erfolgt, so Winfrid Wenzel, Sprecher der Berliner Polizei: "Der Hintergrund für diese Durchsuchungen ist die Tatsache, dass die Senatsinnenverwaltung ein Vereinsverbotsverfahren betrieben und zum Abschluss gebracht hat, das sich gegen den Verein "Fussilet 33 e.V." richtet. Wir sind an diesen 24 Orten, vor allem an Wohnorten, aber auch Geschäftsräumen von Verantwortlichen dieses Moschee-Vereins. Darüber hinaus auch in einzelnen Räumen der JVA Tegel bzw. Moabit." Nähere Angaben zu dem Einsatz und zu dem Verbotsverfahren gegen den Verein "Fussilet 33 e.V." will Innensenator Andreas Geisel am Mittag bei einer Pressekonferenz machen.