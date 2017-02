Flugzeug stürzt in Wohngebiet Eine Amateurvideo zeigt das Drama. Im US-amerikanischen Riverside in Kalifornien ist ein Kleinflugzeug in einem Wohngebiet abgestürzt. Bei dem Unfall starben und verletzten sich mehrere Personen. Die Maschine war auf dem Weg vom örtlichen Flughafen nach San Jose, als die Maschine mit 5 Passagieren abstürzte, gaben die lokalen Behörden bekannt. Zahlreiche Feuerwehrleute und Helfer waren im Einsatz. Laut der Feuerwehr soll niemand in dem zerstörten Wohnhaus zu Schaden gekommen sein, allerdings wolle man am Dienstag noch einmal die Gegend genauer untersuchen. Über die Absturzursache wurde zunächst nichts bekannt, die Behörden nahmen Untersuchungen zu dem Unfall auf.