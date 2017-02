Grönemeyer, Coldplay und Co. spielen vor G20-Gipfel in Hamburg

Hamburg Vor dem G20-Gipfel in Hamburg wollen Superstars wie Coldplay, Herbert Grönemeyer und Ellie Goulding mit einem Gratis-Konzert ein Zeichen gegen Armut und Ungleichheit setzen. Die Musiker treten am Abend vor Beginn des Gipfels im Rahmen des "Global Citizen Festival"-Konzerts in der Barclaycard Arena auf, wie die Veranstalter ankündigten. Wer eines der 9000 Gratis-Tickets ergattern will, soll im Internet Texte, Fotos und Videos über den globalen Kampf gegen Armut lesen und weiterverbreiten. Schirmherr ist Coldplay-Sänger Chris Martin.