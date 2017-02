Oscar-Einschaltquote in den USA so niedrig wie lange nicht

So wenige Menschen wie seit fast zehn Jahren nicht mehr haben die diesjährige Oscar-Gala in den USA live im Fernsehen verfolgt. Rund 32,9 Millionen Menschen sahen sich die vom TV-Sender ABC übertragene Veranstaltung an, wie US-Medien am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf die Datenerhebungsfirma...