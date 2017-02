Rosenmontagszüge in Köln und Mainz Alaaf in Kölle. Am Montag haben Hunderttausende Jecken den Höhepunkt des Straßenkarnevals in der Domstadt gefeiert. Am diesjährigen Rosenmontagszug nahmen laut Veranstalter über Einhundert Prunk- und Persiflagewagen teil. Hinzu kamen rund 3000 Helfer. Natürlich wurde auch der amtierende US-Präsident Donald Trump auf die Schippe genommen. Auf einem der Mottowagen konnte man sehen, wie er der Freiheitsstatue unter den Rock greift. Hier die Stimmen von einigen der begeisterten Zuschauern am Straßenrand: "Ob Regen oder Sonne, als richtiger Kölner lässt man sich nicht davon abhalten, den Zug zu gucken." "Die Stimmung ist einfach toll, das Wetter spielt mit, Petrus muss ein Kölscher sein. Einfach grandios. Super." "Ich weiß auch nicht. Es ist die Euphorie und es ist einfach einzigartig und es macht einfach viel mehr Spaß als woanders. Aber ich glaube, alle anderen Städte können sich davon eine dicke Scheibe davon abschneiden. Da ist noch Handlungsbedarf." "Wir feiern jetzt, solange der Zug läuft und danach schauen wir mal, wie´s weiter geht." Auch in Mainz wurde der Rosenmontagszug gefeiert. Pünktlich um 11:11 Uhr startet der Umzug auf die etwa sieben Kilometer lange Strecke. Nach Angaben der Organisatoren waren durchschnittlich circa 500.000 Zuschauer vor Ort. Einige der Jecken kommentierten das fröhliche Treiben wie folgt: "Ich finde es super, super Stimmung und man fühlt sich sehr wohl mit solchen Leuten hier." "Wir sind ein Faschingskomitee aus Österreich und wir wollten uns das mal anschauen und die Stimmung ist einfach super." "Hier ist immer gute Stimmung, alle sind sehr, sehr gut drauf, es ist richtig schön, alle machen Musik, es ist fröhlich, das ist schön." Mit diesem karnevalistischen Höhepunkt neigt sich dann die fünfte Jahreszeit vorläufig dem Ende zu. Denn ab dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Aber vermutlich auch die Vorfreude aller Karneval-Fans auf die kommende Session, die dann am 11.11. wieder eingeläutet werden darf.