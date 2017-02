Obama for President - aber in Frankreich Das ist kein französischer Beitrag zum Karneval, sondern eine politische Kampagne. Vier Freunde haben eine Initiative für eine Petition gestartet. Darin soll der frühere US-Präsident Barack Obama gebeten werden, französischer Präsident zu werden. Die Franzosen mit den Obama-Masken sind der Meinung, dass niemand der Kandidaten, die bei den Präsidenten-Wahlen im Mai gewählt werden können, Präsident werden sollte. "Die Idee mit Obama ist uns beim Biertrinken mit Freunden gekommen. Wir haben festgestellt, dass wir für niemanden der Kandidaten stimmen wollen. Jeder von uns hatte die Nase voll davon, nur zur Wahl zu gehen, um einen bestimmten Kandidaten zu verhindern, anstatt einen zu wählen, an den wir wirklich glauben. Und so sind wir auf Obama gekommen. Am Anfang haben wir viel darüber gelacht. Und dann haben wir gesagt, dass wir das wirklich machen müssen, um diese ganze Wahl anzuprangern. Das ist, was wir gemacht haben." Jüngst Umfragen sehen den unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron vor der Front National Chefin Marine Le Pen. Nicht mit Obama zu vergleichen, sagen die anonymen Obama-Freunde: "Wir wollen, dass die Menschen durch die Straßen gehen und dann die Poster sehen. Und auf einmal sehen sie nicht die Gesichter, die wir schon seit zwanzig Jahren sehen. Mit einem Schlag ist dann da Obama. Aber auch wenn das ganze absurd ist, wenn die Leute die Poster mit Obama sehen. Wenn das ganze ein wenig gesackt ist, denken vielleicht einige darüber nach, dass es vielleicht doch möglich ist." Eine Idee, die zumindest bei den Menschen in Paris offenbar ankommt: Es stimmt, dass Obama jeden zum träumen gebracht hat, während er in den vergangenen acht Jahren an der Macht war. Und wir tun uns schwer, jemanden zu finden, der ein wenig Charisma hat. Jemanden, der die Spitze Frankreichs verkörpert." "Obama 2017 ist eine originelle Idee. Es wäre sehr interessant, einen Farbigen an der Macht zu machen, jemanden, der, sagen wir mal, nett und jung ist. Das wäre was anderes als die alten Politiker, die wir jetzt haben." Nach Angaben der Organisatoren haben bereits 40.000 französische Obama-Fans die Petition unterschrieben. Außerdem sollen schon viele Amerikaner gemeldet haben, die im Falle eines Erfolges nach Frankreich ziehen wollen. Was Obama zu alledem sagt, ist bisher nicht bekannt.