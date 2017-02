Erneut jüdischer Friedhof in den USA geschändet In den USA ist erneut ein jüdischer Friedhof geschändet worden. Auf der Ruhestätte in Philadelphia seien etwa 100 Grabsteine umgestoßen worden, teilte die örtliche Polizei am Sonntag mit. Der Zwischenfall habe sich offenbar am Samstag Abend ereignet, hieß es in der Stellungnahme der Polizei weiter. Für Hinweise auf die Täter ist eine Belohung von 10.000 US-Dollar ausgesetzt worden. Erst vor knapp einer Woche waren etwa 170 Grabsteine auf einem jüdischen Friedhof in St. Louis beschädigt worden.