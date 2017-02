"Ringförmige Sonnenfinsternis" begeistert Beobachter in Südamerika Astronomen und andere Beobachter kamen am Sonntag in Südamerika voll auf ihre Kosten: Bei meist gut Sicht konnten sie in Chile, Bolivien und Argentinien die ersten Sonnenfinsternis 2017 beobachten. Bei der sogenannten "ringförmigen Sonnenfinsternis" steht der Mond so zwischen Sonne und Erde, dass ein Lichtring um den Mond zu sehen bleibt. Das spektakuläre Naturschauspiel dauerte etwa zweieinhalb Stunden und war nur in Teilen der südlichen Hemisphäre zu sehen.