Tote nach Überschwemmungen in Chile Bei schweren Regenfällen, Überschwemmungen und Erdrutschen sind in Chile am Wochenende mindestens drei Menschen getötet worden. Mehrere Personen werden noch vermisst, teilten die Behörden mit. In einer Bergregion in der Nähe der Hauptstadt Santiago sind mehrere Tausend Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Auch die Trinkwasserversorgung für Millionen Haushalte in Santiago ist gefährdet. Es sind bereist die zweiten schweren Überschwemmungen in Zentralchile innerhalb der letzten zwölf Monate. Im April 2016 hatten schwere Regenfälle einen Menschen getötet und zu Überflutungen in Teilen von Santiago geführt.