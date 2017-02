Wollte Amokfahrer von Heidelberg mehr Menschen angreifen?

Am zweiten Tag nach der tödlichen Autofahrt in eine Menschengruppe in Heidelberg gehen die Ermittlungen der Polizei zum Tathergang weiter. In einer ersten Vernehmung am Sonntag hatte der Verdächtige nach Polizeiangaben keine Angaben gemacht. Damit blieb vor allem die Frage nach dem Motiv des Mannes...