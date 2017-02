Hollywood Emma Stone hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem Musical "La La Land" gewonnen. Das gab die amerikanische Filmakademie in der Nacht in Hollywood bekannt.

