Oscars 2017: Holt „Toni Erdmann“ einen Oscar nach Deutschland?

Im Dolby Theatre am Hollywood Boulevard in Los Angeles werden die Oscars verliehen. Foto: John G. Mabanglo / dpa

Los Angeles In der Filmbranche ist es die Nacht der Nächte: In Los Angeles werden die Oscars vergeben. Wir begleiten die Glamour-Gala im Live-Blog.

Wie viele Oscars gewinnt das 14 Mal nominierte Musical „La La Land“? Bekommt die Berliner Filmemacherin Maren Ade mit ihrer Tragikomödie „Toni Erdmann“ den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film? Wer trägt die umwerfendste Robe, wer hält die bewegendste Dankesrede?

In Los Angeles versammeln sich am Sonntagabend die Stars der Filmbranche, die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences vergibt mit dem Oscar den begehrtesten Filmpreis.

Drei Deutsche können auf einen Oscar hoffen

Neben vielen Hollywood-Superstars können drei Deutsche auf einen Oscar hoffen: Maren Ade, die „Toni Erdmann geschrieben und inszeniert hat, der Dokumentarfilmer Marcel Mettelsiefen, der in „Watani: My Homeland“ die Flucht einer syrischen Familie aus Aleppo ins deutsche Goslar erzählt, und Komponist Volker Bertelmann (Künstlername: Hauschka) der für den Soundtrack zum Film „Lion“ nominiert wurde.

Der letzte deutsche Spielfilm, der vor „Toni Erdmann“ für einen Academy Award nominiert war, war Michael Hanekes „Das weiße Band“ 2010. Zuletzt gewonnen hat Florian Henckel von Donnersmarck mit „Das Leben der anderen“.

Oscars 2017 - Das sind die Nominierten 14 Oscar-Nominierungen – das ist Rekord: Damit ist das Musical „La La Land" 2017 für so viele Academy Awards nominiert wie „Titanic" 1997 und der Klassiker „Alles über Eva" 1950.

Hauptdarstellerin Emma Stone ist für ihre Darstellung der aufstrebenden Schauspielerin Mia für einen Oscar nominiert, ihr Kollege ...

... Ryan Gosling könnte bei der Verleihung am 26. Februar 2017 in Los Angeles einen Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als Jazz-Pianist Sebastian gewinnen.

Auch Regisseur Damien Chazelle ist nominiert – sowohl für seine Inszenierungsarbeit als auch für das beste Originaldrehbuch. Außerdem ist „La La Land" in diesen Kategorien nominiert: Beste Kamera, Beste Kostüme, Bester Schnitt, Beste Filmmusik, Bester Filmsong (zweimal), Bestes Szenenbild, Bester Ton und Bester Tonschnitt.

Das elegische Drama „Manchester by the Sea" ist ebenfalls in der Kategorie Bester Film nominiert. Darin spielt Casey Affleck (l.) den Hausmeister Lee, der nach dem Tod seines Bruders die Vormundschaft über seinen Neffen Patrick (Lucas Hedges) übernehmen soll. Warum das für Lee so unvorstellbar ist, erschließt sich nach einer schockierenden Rückblende. Affleck ist als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert, Hedges als bester Nebendarsteller.

Schauspielerin Michelle Williams ist in „Manchester by the Sea" als Lees Ex-Frau Randi zu sehen: Für diese Arbeit ist sie als beste Nebendarstellerin nominiert.

Regisseur Kenneth Lonergan hat auch das Drehbuch für „Manchester by the Sea" geschrieben und ist in beiden Kategorien für einen Oscar nominiert.

„Moonlight" erzählt die Geschichte des jungen homosexuellen Afro-Amerikaners Chiron (Ashton Sanders, r., mit Jharrel Jerome als Kevin) in Miami. Das auf dem autobiografischen Theaterstück von Tarell Alvin McCraney basierende Drama ist in der Kategorie Bester Film nominiert. „Moonlight" läuft am 2. März in Deutschland an.

Naomie Harris spielt die drogenkranke Mutter Chirons und darf auf einen Oscar als beste Nebendarstellerin hoffen.

Mahershala Ali spielt in „Moonlight" den Crack-Dealer Juan, der für den kleinen Chiron zum Ersatzvater wird. Dafür könnte er einen Oscar als bester Nebendarsteller bekommen.

Barry Jenkins hat „Moonlight" in Szene gesetzt und ist dafür in der Kategorie Beste Regie nominiert. Mit Tarell Alvin McCraney könnte Jenkins außerdem einen Oscar fürs beste adaptierte Drehbuch bekommen.

Der Kriegsfilm „Hacksaw Ridge – die Entscheidung" ist im Rennen als Bester Film und erzählt die Geschichte des US-Soldaten Desmond T. Doss, der im Zweiten Weltkrieg den Dienst an der Waffe verweigerte und trotzdem einen Orden bekam. Er rettete in der Schlacht um Okinawa dutzenden Kameraden das Leben.

Andrew Garfield spielt den Soldaten Doss: Dafür könnte er einen Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen.

Mel Gibson hat „Hacksaw Ridge" in Szene gesetzt: Er ist in der Kategorie Beste Regie nominiert.

„Fences" (Zäune) heißt das Rassismusdrama, das Denzel Washington auf der Grundlage des Theaterstücks von August Wilson inszeniert hat. Es ist in der Kategorie Bester Film nominiert, damit hat Washington drei Chancen auf einen Oscar: Als (Mit-)Produzent, ...

... als bester Hauptdarsteller und in der Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch.

Auch Viola Davis (l.) ist für ihre Arbeit in „Fences" nominiert, in der Kategorie Beste Nebendarstellerin. Damit tritt Davis unter anderem gegen Nicole Kidman an, die für ihre Rolle in „Lion" nominiert ist.

Der Film „Lion" hat auch Chancen auf den Oscar als Bester Film; er basiert auf dem Roman „A Long Way Home", in dem Saroo Brierley seine Lebensgeschichte aufgeschrieben hat. Dev Patel (l.) spielt Saroo.

Dafür ist der Brite als bester Schauspieler für einen Oscar nominiert.

„Hidden Figures", versteckte Figuren sind die schwarzen Mathematikerinnen, die Anfang der 60er-Jahre für die Nasa arbeiten und mit ihrem Können dazu beitragen, dass Astronaut John Glenn die Erde in einem Raumschiff sicher umkreisen kann. Der auf der wahren Geschichte basierende Film lenkt den Fokus auf die Wissenschaftlerinnen Mary Jackson (Janelle Monáe, l.), Katherine Johnson (Taraji P. Henson, M.) und Dorothy Vaughan (Octavia Spencer).

Octavia Spencer kann sich für ihre Arbeit in „Hidden Figures" Hoffnungen auf einen Oscar als beste Nebendarstellerin machen.

In „Hell or High Water" jagen die Texas Ranger Marcus (Jeff Bridges, l.) und Alberto (Gil Birmingham) zwei Bankräuber im staubigen West-Texas. Der Neo-Western ist als bester Film für einen Oscar nominiert.

Niemand nuschelt so charaktervoll wie Jeff Bridges: Der Schauspieler ist in der Kategorie Bester Nebendarsteller nominiert.

Film Nummer neun in der Kategorie Bester Film ist „Arrival". In dem Science-Fiction-Film landen zwölf riesige Raumschiffe auf der Erde. Die Sprachwissenschaftlerin Louise Banks (Amy Adams) versucht, Kontakt zu den Außerirdischen aufzunehmen.

Der Kanadier Denis Villeneuve könnte für „Arrival" den Oscar für die beste Regiearbeit bekommen.

In der Kategorie Bester fremdsprachiger Film ist die deutsche Komödie „Toni Erdmann" von Maren Ade nominiert.

Sie spielt First Lady „Jackie" Kennedy in den Tagen um die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy: Für ihre Leistung ist Natalie Portman als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Die Französin Isabelle Huppert spielt in Paul Verhoevens „Elle" die Geschäftsfrau Michèle, die sich nach einer Vergewaltigung am Täter rächen will. Der Film läuft am 16. Februar in Deutschland an.

US-Schauspielerin Meryl Streep hat für ihre Darstellung „Florence Foster Jenkins", der wohl schlechtesten Opernsängerin der Welt, ihre 20. Oscar-Nominierung bekommen. Häufiger ist in den 89 Jahren der Preisverleihung kein Schauspieler und keine Schauspielerin nominiert worden. Drei Oscars hat Streep gewonnen.

Für ihre Arbeit im Rassismusdrama „Loving" ist Ruth Negga als beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert.

Viggo Mortensen könnte für seine Rolle als Aussteiger-Vater Ben in „Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück" einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewinnen.

Michael Shannon ist für seine Rolle in Tom Fords Drama „Nocturnal Animals" als bester Nebendarsteller nominiert.

Gut fünf Wochen nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump ist damit zu rechnen, dass die Preisverleihung hochpolitisch wird. Viele Stars aus dem linksliberal geprägten Hollywood hatten sich schon vor der Wahl gegen den konservativen Trump ausgesprochen. Ob Trump Zeit findet, die Show zu sehen und – wie in der Vergangenheit geschen – auf Twitter zu kommentieren, ist noch nicht klar: Er hat an diesem Abend mit First Lady Melania zum „Governors Ball“ geladen.

Worst graphics and stage backdrop ever at the Oscars. Show is terrible, really BORING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 23, 2015

Show beginnt um 2.30 Uhr deutscher Zeit

Die Oscar-Show im Dolby Theatre am Hollywood Boulevard – zum ersten Mal von Late-Night-Talker und Comedian Jimmy Kimmel moderiert – beginnt um 2.30 Uhr MEZ, unser Live-Blog startet um 23.45 Uhr mit dem Blick auf die Nominierten und den Glamour auf dem roten Teppich. (moi)

Deutsche Oscar-Hoffnung „Toni Erdmann" Beim Filmfestival in Cannes wurde Maren Ades „Toni Erdmann" umjubelt. Holt die Tragikomödie jetzt einen Oscar nach Deutschland? Es wäre der erste seit zehn Jahren.

Im Mittelpunkt stehen Winfried (Peter Simonischeck) und seine Tochter Ines. Er ist ein lebenslustiger Musiklehrer, mit ausgeprägtem Hang zum Scherzen, der sein Spaß-Gebiss immer in der Brusttasche parat hat. Viel nüchterner sieht dagegen die Welt von Ines (Sandra Hüller) aus.

Sie ist erfolgreiche Unternehmensberaterin für einen großen Konzern und trimmt andere Firmen auf Effizienz.

In der von Männern dominierten Welt will sie sich bei einem Projekt in Rumänien beweisen und weiter Karriere machen. Doch dann taucht Winfried auf.

Sein Hund ist gestorben, und er sucht die Nähe zu seiner ihm fremd gewordenen Tochter.

Der passt das allerdings gar nicht. Es kommt zum Eklat, und Winfried reist scheinbar ab.

Dann erscheint er wieder, verkleidet als Toni Erdmann: schiefe Zähne, zauselige Perücke, Jutebeutel über der Schulter und ein lautes Lachen.

Dieser Toni Erdmann schert sich nicht um die Konventionen der Wirtschaftswelt und hat zu Ines' Überraschung genau damit Erfolg.

Vor allem jedoch gelingt dieser überdrehten Kunstfigur, was Winfried als Vater so wohl nicht geschafft hätte.

Er hält Ines gewissermaßen einen Spiegel vor.

So öffnet Winfried seiner Tochter die Augen über die Absurditäten und die Leere ihres Lebens.

Regisseurin Maren Ade gelingt es, die Zuschauer über mehr als zweieinhalb Stunden immer wieder zu überraschen.

Ade beweist einmal mehr ihr Gespür für das richtige Tempo und die ausgewogene Balance zwischen Dramatik und Humor.

Wohin die Geschichte geht, welche Wendungen sie nimmt – ...

...das bleibt bis zum Schluss offen.

Bei den Oscars ist „Toni Erdmann" als bester nicht-englischsprachiger Film nominiert. (dpa)