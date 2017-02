Köln: Schwarzfahrer flieht vor Kontrolleuren und fällt vor U-Bahn

Ein Schwarzfahrer ist auf der Flucht vor Fahrkartenkontrolleuren in Köln vor eine anfahrende U-Bahn gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 25-Jährige am Samstagabend in einer Bahn überprüft. Weil er kein gültiges Ticket vorzeigen konnte, sei er...