Mann fährt in Personengruppe In Heidelberg ist am Samstag ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Nach Angaben der Polizei wurden dabei drei Personen verletzt; ein 73-jähriger Mann erlag später seinen Verletzungen. Sprecher der Polizei Mannheim Heiko Kranz am Samstag in Heidelberg mit weiteren Details: "Kurz vor vier Uhr ist hier ein Autofahrer in Heidelberg am Bismarckplatz in die Menschenmenge reingefahren. Dabei hat er drei Personen verletzt. Eine Person davon schwer verletzt, zwei leicht verletzt. Danach ist er zu Fuß geflüchtet in die Bergheimer Straße und nach einigen Hundert Metern wurde er dort von einer Streife festgenommen. Und bei der Festnahme kam es zum Schusswaffengebrauch und der Flüchtige wurde verletzt." Der Fahrer habe sich mit einem Messer in der Hand vom Tatort entfernt und sei nach Hinweisen von Passanten wenige hundert Meter entfernt durch eine Polizeistreife gestellt worden. Bei der Festnahme sei der Mann niedergeschossen worden. Der Verdächtige wurde Polizeiangaben zufolge schwer verletzt in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. "Über die Motivation und die Hintergründe seines Verhaltens ist noch nichts bekannt. Wie es ihm geht? Der aktuelle Gesundheitszustand, das wissen wir auch nicht. Wir wissen, dass er in Behandlung ist, dass er schwer verletzt ist. Aber den aktuellen medizinischen Befund kann ich Ihnen nicht sagen." Der Hintergrund der Tat ist weiterhin völlig unklar. Die Polizei betonte jedoch bisher, dass es keinerlei Hinweise auf einen Angriff durch einen Extremisten gebe. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Heidelberg dauern weiterhin an.