Terrorangst - Auto rast in Menschengruppe – Ein Toter in Heidelberg

Heidelberg Folgenschwerer Zwischenfall in Heidelberger City. Ein Autofahrer rast in eine Gruppe von Fußgängern. Ein älterer Mann wird getötet.

Auto rast in Menschengruppe – Ein Toter in Heidelberg

Ein Fahrer ist mit seinem Auto im Zentrum von Heidelberg in eine Fußgängergruppe gefahren und dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Drei Passanten wurden auf dem belebten Bismarckplatz der Altstadt am Samstagnachmittag verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte. Einer von ihnen, ein 73-jähriger Mann, erlag am Abend seinen Verletzungen.

Bei den beiden anderen leichtverletzten Personen handelt es sich laut Polizei um einen 32-jährigen österreichischen Staatsangehörigen und eine 29-jährige Frau aus Bosnien-Herzegowina. Nach ambulanter Behandlung vor Ort konnten beide aus der ärztlichen Obhut entlassen werden.

„Kein Hinweis auf Terrorakt“

Polizisten hatten den Fahrer etwa 150 Meter entfernt von der Stelle, wo er in die Fußgänger gefahren war, gestellt und auf ihn geschossen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 35-jährigen Deutschen. Er wurde am Abend operiert. „Wir wissen nichts zur Motivlage“, sagte der Polizeisprecher am Samstagabend. „Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund sind nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gegeben.“

Der Tatort in Heidelberg In Heidelberg raste am Samstag eine Auto in eine Fußgängergruppe. Der Fahrer flüchtete und wurde von der Polizei angeschossen. Einsatzfahrzeuge der Polizei und des Rettungsdienstes waren bald am Tatort.

Die Polizei riegelte die Straßen im Umkreis ab.

Der Wagen des Fahrers, offenbar ein schwarzer Opel Astra.

Aus Sorge, dass es sich um einen Terrorakt handeln könnten, waren schwer bewaffnete Polizisten vor Ort.

Der Zwischenfall ereignete sich direkt vor einem Geschäftshaus.

Beamte der Spurensicherung untersuchten das Fahrzeug.

Das Ort des Geschehens in der Heidelberger Innenstadt.

Es war demnach auch nicht klar, ob der Mann mit Absicht oder aus Versehen in die Menschenmenge fuhr und ob er dann bei seiner Flucht Menschen mit dem Messer bedrohte. Auf Bildaufnahmen waren Uniformierte und Polizeiwagen zu sehen, auf einem Video war auch ein Schuss zu hören.

Unfallort direkt vor einem Geschäft

Das Auto, mit dem der Fahrer in die Fußgänger fuhr. Foto: R. Priebe / dpa

Das Auto, laut einem Bericht der „Rhein-Neckar-Zeitung“ ein Opel Astra Mietwagen mit Hamburger Kennzeichen, war am Bismarckplatz, einem Hauptverkehrsplatz der Stadt am Eingang zur Fußgängerzone, von der Straße auf einen Fußgängerbereich gefahren. Die Opfer wurden direkt vor einem Geschäft angefahren. Der Platz mit Straßenbahn- und Bushaltestellen ist stark belebt. Am frühen Abend war der Ort des Geschehens weiterhin abgesperrt. Beamte der Spurensicherung untersuchten den Wagen. (dpa)