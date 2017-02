Karneval in Rio Große Karnevalsshow in Rio. Die brasilianische Metropole verdrängt alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme und lässt es glänzen und glitzern. Zu Sambamusik durfte am Freitag das Tanzbein geschwungen werden. Der Klassiker ist dabei der Umzug der Sambaschulen im Sambódromo. Fünf Tage lang zeigen 70 Sambaschulen ihre Show. Hier die Stimme von einer der Teilnehmerinnen: "Ich bin sehr aufgeregt, es ist eine große Verantwortung. Ich bin super glücklich, so viel Emotionen!" Der Wettbewerb, an dem rund 5000 Tänzer teilnehmen wird live im brasilianischen Fernsehen gezeigt. Aber natürlich wird auch an vielen anderen Orten der Metropole wild gefeiert. Die Stadt Rio de Janeiro erwartet in diesem Jahr rund eine Millionen Besucher.