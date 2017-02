Prognose: Verregneter Rosenmontag in den Karnevalshochburgen

Offenbach In den Karnevalshochburgen wird sich das Wetter am Rosenmontag nicht gerade von seiner besten Seite zeigen. Im Westen und Nordwesten zieht dichte Bewölkung mit schauerartigen Regenfällen und einzelnen Gewittern auf, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Der Niederschlag kommt bis zur Mitte Deutschlands voran, am freundlichsten bleibt es im Osten und Südosten. Immerhin wird es bei der Straßenfastnacht mit 10 bis 16 Grad nicht bitterkalt.